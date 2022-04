De inflatie in ons land blijft met 8.31 procent torenhoog. Maar opvallend is dat de levensduurte voor het eerst sinds januari 2021 niet is gestegen. Z-Nieuws is bij de opstart van de expertengroep die zich zal buigen over de inflatiekwestie. Stijn Wuyts gaat in de studio in gesprek met Steven Vanackere, directeur bij de Nationale Bank, over de inflatie en de rentepolitiek van de ECB. We varen nadien naar de Antwerpse haven: daar wordt het huwelijk gevierd met de haven van Zeebrugge. Het ACV doet een oproep en lanceert een actie voor meer preventie op het werk tegen rug- en spierpijnen. De FOD Economie start een campagne om meer dames naar de IT te lokken. Wat ons naar de klas brengt van het Montfortcollege in Rotselaar, waar vanochtend Erika Vlieghe jongeren kwam warm maken voor STEM-opleidingen. 6000 middelbareschoolstudenten krijgen de komende weken les van één van de 250 STEM-ambassadeurs.