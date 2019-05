Spraaktechnologie Google opgepikt door ronkende namen bij lancering in ons land / Neveneffecten van Chinees-Amerikaanse handelsoorlog bij FedEx en Alibaba / De Lijn wordt financieel gezonder, maar klantentevredenheid zakt nog dieper / Signpost verstevigt positie in IT-onderwijsmarkt / Biljetten van 100 en 200 euro krijgen als laatste een flinke upgrade / Beursgesprek: Duitse markt opent voor Mithra - miljardendeal in betaalmarkt - spanning rond Italië bouwt verder op