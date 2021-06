Grote mediadeal is rond: DPG Media en Rossel nemen samen RTL België over / Bouwsector waarschuwt voor "materialencrisis" / Vlaanderen wil Europese hotspot worden voor medische technologie / Rekenkamer legt gaten bloot in Europese witwas-aanpak / Erdogan geeft startsein voor nieuw megaproject: Kanal Istanbul / Beursgesprek: Ontex tankt bij via obligatielening - beursplatform flatexDeGiro gaat orders van klanten verkopen - Duitsland geeft groen licht voor grote fusie in vastgoedmarkt