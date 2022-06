Brussels Airport verwacht in juli en augustus 4 miljoen passagiers / TUI verwacht in juli evenveel reizigers als voor corona / Lotus Bakeries neemt Britse Peter's Yard volledig over / Stakingsactie bij Agfa Gevaert in Mortsel / De drie vakbonden bij Bpost voeren actie in Brussel / ECB-voorzitter Lagarde houdt het bij voorzichtige renteverhoging in juli / Nicole De Moor legt eed af als staatssecretaris voor Asiel en Migratie / Alken-Maes gaat Cristalpils brouwen met Belgische gerst / In het beursgesprek met Danny Reweghs: Fagron krijgt tik na waarschuwing Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond, tegenvallende resultaten van Nike en koersreactie Lotus Bakeries na overname Peter's Yard