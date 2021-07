Zelfstandige uitbaters Delhaize dreigen met rechtszaak / Aurubis pompt ? 27 miljoen in recyclagefabriek Beerse / Fiscus ontvangt recordaantal tips over belastingontduiking / Melexis stevent af op recordjaar dankzij chipcrisis / Aandeel Akka Technologies verdubbelt na overnamebod Adecco / "Onbeperkt jobstudent" helpt jongeren met beperking aan vakantiejob / IMF: "Vaccinaties drijven rijke en arme landen uit mekaar" / Z-Beurs met Tom Simonts over de halfjaarrapporten van techreuzen Alphabet, Apple en Microsoft