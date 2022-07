Het recessiespook komt steeds dichter: België krijgt nog wat respijt, maar de Amerikaanse economie krimpt al het tweede kwartaal op rij. De FED wil nu toch eerst focussen op de inflatie. We trokken ook naar de voorstelling van de kwartaalcijfers van Telenet. "Geduld", zo klinkt het bij topman John Porter. En de "Braemblokken" in Antwerpen worden een proeftuin voor coöperatief wonen. In het beursgesprek pikken we Argenx, Solvay en AB InBev uit het grote aanbod aan kwartaalcijfers.