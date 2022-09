Ursula von der Leyen kondigt nieuwe sancties aan tegen Rusland. Maar ze rept met geen woord meer over de mysterieuze lekken in de twee onderzeese gaspijpleidingen. In Leuven bouwt het bedrijf Xeryon de kleinste motor ter wereld. Lise Conix, de nicht van Wouter Torfs, neemt officieel de fakkel over bij Schoenen Torfs. De Bank of England zet de monetaire bazooka in om de verkoopgolf op de Britse obligatiemarkt te stoppen. Streamingdiensten vergoeden muziekauteurs en componisten niet correct, zegt Sabam. Jasper Brodin, de topman van IKEA, wil samenwerken met andere bedrijven om de klimaatopwarming tegen te gaan. Hij geeft een exclusief interview aan Z-Nieuws en Trends.