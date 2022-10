De economische recessie in België lijkt ingezet. Onze economie is in het derde kwartaal licht gekrompen, met 0,1%. En het probleem wordt nóg groter want de inflatie in ons land stijgt van 11,27% in september naar 12,27% in oktober. Peter Vanden Houte (ING) is onze studiogast en analyseert de cijfers. De Vlaamse overheid ondertekent met verenigingen en actiegroepen het 'Saneringsverbond', om samen de PFAS-vervuiling in en rond Zwijndrecht aan te pakken. Het Antwerpse Loop, de producent van populaire oordoppen, krijgt voor zijn snelle groei de trofee 'Deloitte Fast50' voor techbedrijven. En Stijn Wuyts bezoekt Boektopia, de boekenbeurs in Kortrijk Xpo dit dit weekend opent. Hij treft er een sector aan in crisis. Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis) blikt terug en vooruit op de internationale markten.