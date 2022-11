Loonoverleg: de regering-De Croo heeft een voorstel klaar, met daarin een eenmalige premie bovenop de geïndexeerde lonen. De werkgevers reageren furieus. Hans Maertens van Voka legt in de studio uit waarom. Wonen in eigen streek, ook al is het daar pokkeduur?: de Vlaamse regering lanceert een nieuw decreet 'Wonen in Eigen Streek', deze keer met sociale insteek. Aerospacelab ziet een enorme groeimarkt in kleine, lowcost-satellieten en bouwt de grootste satellietfabriek van Europa. In het beursgesprek focussen we op de oproer in China tegen het zero-covid-beleid en de marktreactie die daarop volgt.