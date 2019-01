Z-Nieuws 29/01/19: Coöperatie NewB vraagt (eindelijk) banklicentie aan

NewB wil in 2020 opstarten als ethische bank / Amerikaans gerecht beschuldigt Huawei van technologische diefstal / LetsBuild wil Europese nummer 1 worden in software voor bouwwerven / Vakbonden luiden alarmbel over callcenters Proximus / 3 op 4 starters bij Start it @KBC overleeft / Beursgesprek: Philips doet beter dan verwacht, Siemens Gamesa scoort met groene energie en Bpost zal geen belastingbrieven meer kunnen bezorgen