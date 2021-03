Vakbonden voerden vandaag actie voor een hoger loon. Z-Nieuws ging langs bij een stakingspiket bij Brucargo. Professor arbeidseconomie Stijn Baert evalueert de loonnorm. Het containerschip Ever Given is losgetrokken, er is weer scheepvaartverkeer op het Suezkanaal. Z-Nieuws volgt een reconstructie van het ongeval in de scheepssimulator van de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen. Professor maritiemrecht Ralph Dewit en professor maritieme economie Theo Notteboom schatten de economische schade en juridische gevolgen in van het scheepsongeval. En Studio 100 viert vandaag de 25ste verjaardag. Met CEO Hans Bourlon blikken we terug op een kwarteeuw ondernemen in entertainment.