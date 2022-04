Het gevreesde stagflatie-scenario in de eurozone wordt volop werkelijkheid: de economische groei valt stil, terwijl de inflatie steeds hoger oploopt. Analyse in de studio door marktenstrateeg Philippe Gijsels. De grootste bouwbedrijven van het land slaan de handen in elkaar en gaan zelf de boordnodige bouwvakkers opleiden. Deme pakt uit met de Orion, z'n hightech-mastodont op zee. Gent verstevigt z'n biotechcluster met een forse bio-incubator van 14.400 vierkante meter. En Coucke investeert opnieuw in 'leisure', met de overname van de Antwerpse indoor skipiste Aspen. Een cocktail van geopolitiek, Chinese lockdowns en erg uiteenlopende resultaten zorgde voor een erg bewogen beursweek - Philippe Gijsels verheldert onze blik in het beursgesprek.