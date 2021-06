Ontmanteling kerncentrales en berging kernafval kosten minstens 18 miljard / Bpost breidt uitstootvrije leveringen uit / "Geen oorzakelijk verband aangetoond tussen PFOS en gezondheidsschade" (3M) / Voor het eerst meer dan 20 miljoen dollarmiljonairs (Capgemini) / Sanofi pompt 5 miljard in ontwikkeling mRNA-vaccins / Coronazelftests uitgerold in bedrijven / Delhaize en Foodmaker bundelen krachten om restaurants te openen / Europese Rekenkamer wil garantiefonds voor gedupeerde vliegtuigpassagiers / United Airlines plaatst grootste vliegtuigbestelling in zijn geschiedenis / Eerste innovatietrip voert ondernemers langs vernieuwende Belgische bedrijven