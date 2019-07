Europees Hof verplicht milieu-effectenrapport voor levensduurverlenging kerncentrales / Uitgebreid nieuws uit de plaformeconomie: Takeaway en Just Eat smelten samen tot Just Eat Takeaway in miljardendeal / Helpper haalt 1,1 miljoen op voor expansie in centrumsteden - Babysitapp Bsit heeft 3 miljoen opgehaald / Assertiviteit nieuwe Britse regering haalt pond onderuit / Belgen kopen voor 616 miljoen euro voeding en dranken in buurlanden / Bernie Sanders lanceert betaalbare gezondheidszorg als gevoelig thema voor presidentsverkiezingen / Beursgesprek met oude bekende Véronique Goossens: analyse van de winstduik van Ryanair en de miljardenfusie tussen Pfizer en Mylan