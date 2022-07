De wereld op zijn kop: Spanje, Italië en Frankrijk stutten de economische groei, terwijl de traditionele 'groeimotor' Duitsland het laat afweten. Toerisme houdt de groei in stand, toch nog eventjes. Engie pakt op de analistencall uit met z'n gunstige deal met de Belgische regering. Blamage voor ons land: we zakken onder het Europese gemiddelde in digitalisering. Hoe kon het zo ver komen? De Brusselse Ring van de toekomst krijgt vorm: we bekijken de plannen. En dan hebben we nog een mooi ondernemersverhaal van de Weerts Group, actief in logistiek, vastgoed en ... racing. Het W Racing Team pakt uit met een ware superster op de 24 uur van Spa en gaat voor winst. Sportief én financieel. In het beursgesprek tenslotte zien we hoe de markten recessieberichten weten te koppelen aan sterk koersherstel.