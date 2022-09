De inflatiespiraal stuwt de prijzen ruim 11% hoger, het hoogste cijfer sinds 1975. Dat is meteen ook het kader waarin Jan Jambon zijn septemberverklaring aflegt: z'n Vlaamse regering moet bedrijven en gezinnen door de energiecrisis helpen. We leggen de maatregelen voor bedrijven onder de loep met economieminister Jo Brouns en vragen meteen ook reacties bij het bedrijfsleven. Voka-topman Hans Maertens zit in de studio. In Beringen opent een unieke recyclagefabriek voor plastic folies, we brengen een mooi beeldverslag. En tot slot trekken we naar Frankfurt, waar Porsche een sterk beursdebuut maakt in een zwakke markt. In het beursgesprek bespreken we de afsplitsing van Porsche van de Volkswagen-groep met analist Erik Joly. Naast de verder escalerende marktreactie op de erg omstreden belastingverlaging van de Britse regering.