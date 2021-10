Breaking: minister Demir legt 3M tijdelijk stil / Facebook Inc. wordt "Meta", verwijzend naar het "metaverse" waar Zuckerberg van droomt / Cijfers Amazon en Apple stellen zwaar teleur / Apple stapt in Imec-onderzoek naar energiezuinige chips / Volvo Cars wint fors op eerste beursdag / Studenten KU Leuven eindigen tweede in Solar Challenge / 'Big Oil' op het matje in Amerikaans Congres / Dit weekend start de bijzonder uitdagende Klimaattop van Glasgow / Beursgesprek: terugblik op beursmaand oktober, afgesloten onder stroom van kwartaalresultaten