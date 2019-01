Z-Nieuws 30/01/19: Belgische groei zwakt verder af

Consumptie en export naar Duitsland verzwakken groei / Technologiefederatie Agoria vraagt tax cut in plaats van tax shift / Bpost dreigt lucratief contract voor krantenbedeling te verliezen / Pil van Mithra scoort goed in laatste Amerikaanse test / Britten willen alternatief voor Ierse kwestie / Nederlandse erotiekshop Christine le Duc zoekt expansie in België en Frankrijk / Z-Beurs over het succes van luxemerken en de afzwakkende verkoop van de Apple iPhone