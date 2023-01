Dubbel goed nieuws: onze economie groeide tóch nog lichtjes en de inflatie is teruggevallen tot 8%. Delhaize pioniert met 'realtime retail' dankzij een supersnel glasvezelnetwerk. BMT Aerospace pakt uit met Belgische knowhow in luchtvaarttechnologie. Nestlé verovert als eerste hoofdzetel in ons land het 'Zero Waste'-label. In het beursgesprek zien we de Franstalige markt verder open gaan voor Telenet, horen we waarom Philips nog eens 6.000 jobs schrapt en bespreken we de hertekende machtsverhouding in de alliantie Renault-Nissan.