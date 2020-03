Nu de hamsterwoede van de Belgen gaan liggen is, mogen de supermarkten weer kortingen geven - met belangrijke impact op de koopkracht / Vakbonden willen compensatie voor overbevraagd personeel in distributiesector / Technologiesector ziet z'n omzet met de helft terugvallen / Vomachtbesluit biedt oplossing voor algemene vergaderingen in quarantaineperiode / Zelfstandigen doen massaal beroep op "overbruggingsrecht" / Olieprijs duikt naar spotgoedkope 20 dollar per vat / Banken trekken dividend in, onder zachte dwang / Traders verhuizen van beursvloer op Wall Street naar geïmproviseerde krappe kantoortjes