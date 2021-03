Medialandschap in volle beweging: Telenet stapt in Caviar / Youtube bereikt 7,5 miljoen Belgen in coronamaanden / Sociaal akkoord over extra personeel in de zorg / Blik in de Pfizer-vaccinfabriek, in het zog van de koning / Festival-decorbouwer Phixion schakelt over op poolhouses / Legacio komt ook Vlaamse notarissen beconcurreren / Beursgesprek: Lotus Bakeries koopt Italiaanse distributeur uit - Vrancken nipt boven water naar triest champagnejaar - Poolse InPost profiteert van explosieve vraag naar pakjeskluizen