Xior doet mega-overname van 939 miljoen en springt naar Europese koppositie in studentenkamers. De Belgische inflatie stijgt onverwacht scherp naar 8,97%. Hebben we daarmee de piek bereikt? Die vraag leggen we voor aan ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte. "België mist economische sneltrein e-commerce", zo stelt het VBO na een nieuwe studie die de regering tot actie moet aanmanen. Het olie-embargo tegen Rusland waartoe EU-commissievoorzitter Von der Leyen opgeroepen had, roept erg verdeelde reactie op bij de Europese leiders. Ze zoeken een compromis op de EU-top vandaag en morgen. Vlaanderen biedt potentieel om te pionieren met de Hyperloop, voor het goederenstransport van de toekomst. Dat stelt het Vlaams Instituut voor de Logistiek na een studie. In het beursgesprek gaan we verder in op de grote sprong voorwaarts van Xior en op een nieuwe wending in het fusieverhaal tussen de Frontline en Euronav.