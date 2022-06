Hoogdag op Brusselse beurs: DEME maakt een knallend beursdebuut, terwijl CFE de beleggers duidelijk nog moet overtuigen van z'n waarde. We horen de toplui van beide bedrijven en vragen meteen duiding aan onze beursgast. Verder in Z Nieuws: opnieuw opschudding in de chocoladewereld na coronabesmetting in de megafabriek van Barry Callebaut - Proximus sluit een parnerschap om z'n glasvezel ook naar afgelegden gebieden te brengen - Toerisme Vlaanderen zoekt ondernemers voor z'n Brugse abdij. In het beursgesprek: Azelis op overnamepad en verheldering bij de cijfers van drankengroep Constellation Brands.