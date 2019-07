Spoornetbeheer Infrabel onder spervuur van de vervoermaatschappijen / Belgische economie koelt verder af / Gimv en Ackermans & Van Haaren investeren samen in biotech-belofte Agrosavfe / Apple-verdeler Swicth in slechte papieren / Keytrade neemt de Belgische Moneyou-klanten over van ABN Amro / Bank of Japan beweert nóg verder te kunnen gaan / Capital One moet mega-datalek opbiechten / Trump twittert verwachtingen omlaag bij start nieuwe onderhandelingsrond met China / Amerikaanse wraaklust over "taxe GAFA" alarmeert Franse wijnboeren / Beursgesprek: BP verrast positief, terwijl Proximus onder de lat gaat en Biocartis mee profiteert van een overname