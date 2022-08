De dure energieprijzen drijven de inflatie opnieuw hoger in ons land. En bij ons is inflatie een extra hardnekkig beestje, zo blijkt. Unizo-topman Danny Van Assche waarschuwt in onze studio voor de impact op de Vlaamse kmo's. De inflatie, in combinatie met schaarste, drijft ook de gemiddelde huurprijzen snel hoger. BeCommerce tekent een stevige 13% groei op in het aantal webshops - we trekken op onderzoek. Charleroi haalt z'n Legolandpark binnen, met steun van de Waalse overheid én onder voorwaarden. Technologie kan heel wat druk wegnemen in onze bejaardenzorg: een verhaal van kansen en hinderpalen. In ons beursgesprek: Agfa verkoopt zijn grootste afdeling en Hongarije trekt de rente op naar een indrukwekkende 11,75%.