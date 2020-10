Regering de Croo in de startblokken met 3,2 miljard budget voor nieuw beleid: we laten de onderhandelaars aan het woord en krijgen kritische analyse van politicoloog Dave Sinardt en Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck / 165 banen geschrapt bij Umicore in Olen / Zware ontslagrondes bij Disneyworld en Shell / Proces tegen voormalieg Audi-topman gestart / Monizze-consumptiekaarten gebundeld met Joyn-klantenkaarten / Inex investeert 10 miljoen in een duurzame verpakkingslijn / Beursgesprek: focus op de felgehypte beursgang van databedrijf Palantir