Z-Nieuws 30/10/18: Belgische technologiebedrijven voelen hun groei verslappen

Economische piek voorbij, ook in techsector / Antwerpse Twikit overtuigt BMW met z'n 3D-print-software / Grote solidariteitsactie op Bruysselse luchthaven / Megaprojecten luchthavens: triomf in Istanboel, impasse in Mexico-stad / Britse regering lost haar ijzeren begrotingsdiscipline / Beursgesprek: Nyrstar keldert opnieuw en de winaars en verliezers van de olie-hausse