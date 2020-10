Overlegcomité kondigt scherpere coronamaatregelen aan / ABVV wil hogere uitkering voor tijdelijke werkloosheid / Brusselse Proxi-leningen brengen kmo's en particulieren samen / Bpost plant gerobotiseerd pakjescentrum in Boom / Proximus ondervindt minder impact van corona dan eerst gedacht / Amerikaanse techreuzen zijn erg onzeker over vierde kwartaal / 7 op de 10 werknemers willen vakbonden in raad van bestuur