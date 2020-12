Vaccinnieuws stuwt beurzen in november naar uitzonderlijke hoogtes/Biden bevestigt keuze voor Yellen op Financiën/De coronacrisis snijdt diep in de cijfers van het Russische aardgasbedrijf Gazprom/ Vandenbroucke onder vuur na omstreden uitspraak over sluiting niet-essentiële winkels/Tot nu toe voor 36 miljoen euro aan consumptiecheques gekocht/ Digitalisering van de vastgoedsector zit in een stroomversnelling/ In het beursnieuws: S&P en UnifiedPost