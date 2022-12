Kanarie in de koolmijn: 'unicorn' Collibra verhuist z'n hoofdkwartier naar Nederland, aangetrokken door een eenvoudiger systeem van aandelenopties - cruciaal in de 'war for talent'. Meevallende cijfers: Europese inflatie koelt meer af dan verwacht en de Belgische economie groeide wél nog in het derde kwartaal. Vooruitblik op 2023: dure energie en stijgende rente hebben steeds meer impact op onze huizenmarkt, terwijl ze de beurzen sterk blijven sturen. ConocoPhilips tekent een lange-termijncontract om LNG uit Qatar aan te voeren naar Europees zwaargewicht Duitsland. Bezoek aan de 'war room' van het Centrum voor Cybersecurity, in het zog van premier De Croo. China heeft voortaan permanent 'taikonauten' in de ruimte, en is daarmee een volwaardige ruimtemacht, naast de VS en Rusland. Met beursanalist Tom Simonts bespreken we de snelle CEO-wissels bij Van de Velde.