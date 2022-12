Een record van 100.000 ondernemers heeft dit jaar z'n zaak stopgezet. Faillissementen zijn niet langer de maatstaf, stopzettingen des te meer. Gelukkig zijn er nog méér starters. Analyse door Trends Business Information. De Vlaamse regering heeft haar stikstofplan nog niet goedgekeurd, of de Verenigde Veehouders staan al te popelen om het te torpederen voor het Grondwettelijk Hof. Hun raadsheer, Walter Van Steenbrugge vertelt in de studio waarom. Ryanair slikt twee staking-weekends in ons land, mogelijke de voorbode van een nieuwe stakingsgolf. De elektroverkoop in ons land daalt met een stevige 10%, ook dat is het werk van het inflatiespook. En ritueel handgeklap sluit het beursjaar af, niet te verwarren met applaus. En het laatste woord over dat beursjaar én over de vooruitzichten voor 2023, geven we aan onze vertrouwde marktenstrateeg Philippe Gijsels.