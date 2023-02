"Het loon is te laag en de werkdruk te hoog". Het mantra van de witte woede weerklinkt opnieuw op een grote betoging. WawStreet lanceert een NFT-marktplaats voor digitale verzamelaars. Chris Umé gaat samenwerken met de ploeg achter Hollywoodsucces Forrest Gump. Autobaas Luca de Meo ziet een verzwakte Europese auto-industrie voor grote uitdagingen staan. De Brexit kost de Britse economie een kolossale 114 miljard euro per jaar, zo berekende Bloomberg Economics. In het beursgesprek zien we Samsung onder druk staan en het Noorse mega-staatsinvesteringsfonds een monsterverlies lijden.