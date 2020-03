Proximus gaat 5G-"light" lanceren in ons land / Chinees economisch herstel bevestigd met hoopgevend cijfer / Financiële markten sluiten horrorkwartaal af / De industriële race in beademingstoestellen: gevestigde waarde Medec haalt alles uit de kast - FabLab VUB zet proffen, studenten en alumni samen aan het ontwerpen - Mercedes F1-team zet turbo op Britse ontwikkeling - Autofabriek Seat is in recordtijd omgeschakeld / Korte berichten: de impact van de coronacrisis op de luchtvaart, op het absenteïsme en op de omzet van de Vlaamse bedrijven