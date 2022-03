Olie en gas zijn opnieuw geopolitieke speelbal, prijzen schommelen fors / TVH bestuurt wereldwijde onderdelenlogistiek voortaan vanuit "The Hub" / Nederlandse autogroep Van Mossel rukt verder op in onze dealermarkt / V-Bio Ventures haalt 110 miljoen op voor "prille" biotech / Beursgesprek: Euronav, transporteur van olieproducten op zee in woelige tijden - H&M gaat zwaar onderuit