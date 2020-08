Hans De Cuyper nieuwe CEO van Ageas / Softwarebedrijf Basware maakt dashboard dat CO2-uitstoot per factuur meet / Veolia doet bod op rivaal Suez / Bol.com steekt de taalgrens over / 4 op de 10 Belgen lopen risico op digitale uitsluiting / Franse minister van BuZa hekelt starre houding Britten in brexitonderhandelingen / Sociaal Fonds lanceert vrachtwagen voor mensen met fysieke beperking