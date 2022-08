Het Overlegcomité Energie levert nog géén steunmaatregelen op voor de bedrijven. In onze industrie slaat de onrust over de energieprijzen van vóór de vakantie nu volop om naar paniek. Agoria-topman Bart Steukers brengt duiding in onze studio. Een zware loonindexering zat er al langer aan te komen, maar nu er een raming op plakt van ruim 10%, ontstaat nog meer economische onrust. Tegelijk stijgt de Europese inflatie door, nu al naar 9,1%. Met opvallende scores voor Frankrijk, Nederland en de Baltische staten. "Economisch onheil op komst? Goed voor ons!", zo is dan weer te horen bij Ryanair-topman O'Leary, altijd goed voor sterke uitspraken. In het beursgesprek bekijken we de cijfers van lingeriefabrikant Van de Velde, van aannemer CFE en van de gerelateerde holding Ackermans & van Haaren.