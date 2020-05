PostNL wil 15 tot 20 miljoen investeren in ons land, goed voor 400-tal jobs / Eerste fase afbouw coronamaatregelen: NMBS opnieuw op volle kracht, reizgers laten het nog afweten - MIVB bouwt stilaan weer op - Barco is volledig "corona-proof" / Europa lanceert grote fund raising voor ontwikkeling corona-vaccin / Zuid-Koreanen mogen weer winkelen en reizen / Markten: CEO-wissel bij modegroep FNG doet aandeel alweer 20% kelderen - kwartaalcijfers bij PostNL onder de verwachtingen - EVS doet z'n grootste overname ooit, en dat in volle crisis