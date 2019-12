Vlaams klimaatplan voorziet 350 kleinere maatregelen, geen drastische ingrepen / Nog meer groen nieuws: CEO's Europese topbedrijven pleiten voor klimaatambitie - De Lijn investeert fors in hybride bussen uit Roeselare - Europese staatssteun voor innovatie in batterijtechnologie / BD myShopi neemt CityDepot over van Bpost / Vasco pompt 5 miljoen in z'n fabriek / Waalse kerstbomenkwekers boos op Ikea / Beursgesprek: de overnamestrijd om Just Eat en de miljardenovername van Sanofi