Alipay moet opsplitsen en kredietgegevens delen / Uber moet Nederlandse taxichauffeurs in dienst nemen / Maaltijdbezorgers starten rechtszaak tegen commissieplafond in New York / Deliverect opent Gents R&D-centrum voor horecasoftware / Miljardenclaim in de maak tegen ING, ABN Amro en Rabobank / Iran akkoord met toezicht op kerninstallaties / Britse stroom schiet door het dak / Jaarlijks 188 miljoen extra voor lerarentekort en betere onderwijskwaliteit / Zorginstellingen willen bezoekers screenen met coronapas / Z-Beurs met Kris Kippers: Unilever wil theedivisie verkopen - verhitte biedstrijd rond Zooplus - aluminiumprijs boven 3.000 dollar per ton