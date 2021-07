Superieure eerste jaarhelft voor Bekaert / Dure metalen zijn opsteker voor Umicore / Flexbundels zijn ook bij Proximus succes / Melkveehouders protesteren bij Albert Heijn uit schrik voor prijzenslag / Grandeco koopt WallSupply voor populaire wandbekleding / Rijksarchief roept hulp in van bedrijfswereld na Waalse overstromingen / Scarlet Johanson en Disney clashen over filmrelease via streaming / Amazon geeft teleurstellende vooruitzichten / Na droogte bedreigt extreme koude de koffieoogst in Brazilië / Z-Beurs met Philippe Gijsels over de onrust op de Chinese beurzen