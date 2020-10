We moeten een nationaal debat houden over de aanpak van deze coronapandemie. Dat vindt Luc Bonneux, epidemioloog en huisarts in enkele Nederlandse woonzorgcentra, in Z-Talk. Volgens hem laten we onze ouderen in de steek, de groep die het risico loopt om te sterven aan het coronavirus. Terwijl we met maatregelen zoals lockdowns vooral schade toebrengen aan de jongere generatie, de ondernemingen en de cultuursector.