Het grootste zakenjetbedrijf van ons land Flyinggroup opent op de luchthaven van Antwerpen een gloednieuw hoofdkantoor. Volledig energie-neutraal. Een investering van 5 miljoen. Net nu de coronacrisis de sector lelijk treft. Al is de averij in de business van zakenjets veel minder groot dan in de commerciële luchtvaart. Zo scoort Flyinggroup met een nieuw concept: de FlyingBubble.