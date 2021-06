Destiny, de Zaventemse leverancier van cloudcommunicatie voor KMO's en serviceproviders, is in één klap Europees marktleider geworden in zijn business. Dankzij twee grote overnames in Zweden. Destiny, goed twaalf jaar geleden opgericht door twee broers in hun slaapkamer, verovert zo stilaan zijn plaats tussen kleppers als Microsoft, RingCentral en Cisco's BroadSoft.