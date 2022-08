China duwt het gaspedaal in, in de strijd met de VS om het marktleiderschap in zelfrijdende wagens. In de stad Shenzhen, de grootste tech-hub van het land, gelden vanaf vandaag nieuwe en zeer permissieve regels voor autonome voertuigen of AV's. Met het wetgevend kader geeft de stad de uitbaters van de vele taxi's ruim de baan om hun testen op te schalen.