Het zorgpersoneel in de ziekenhuizen krijgt een loonsverhoging van gemiddeld zes procent. De federale regering trekt daar de komende twee jaar 500 miljoen extra voor uit. En voor betere werkomstandigheden in de zorgsector nog 'ns 100 miljoen. Dat staat in een nieuw sociaal akkoord, dat de regering in een paar weken tijd met vakbonden en werkgevers heeft bereikt