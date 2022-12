Bijna 8 op de 10 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen zullen volgend jaar in het rood gaan. Dat tonen hun begrotingen voor 2023. Koepelorganisatie Zorgnet Icuro spreekt van een "bloedbad". Ziekenhuizen zullen hun reserves moeten aanspreken. Geld dat eigenlijk dient voor investeringen in gebouwen, apparatuur of digitalisering, maar dat nu vooral gaat naar gas en elektriciteit.