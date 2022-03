Elektrische vrachtwagens met een bovenleiding op de autosnelweg. Geen science fiction en zelfs geen ver-van-m'n-bedverhaal als het afhangt van het Vlaams Instituut voor Logistiek, de UAntwerpen en Siemens. De technologie is er immers al: Siemens tests ze volop in Duitsland. Een studie van de Antwerpse universiteit bewijst dat de technologie ook in ons land haalbaar en rendabel is.