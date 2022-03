ZNA, het grootste ziekenhuisnetwerk van het land, kan beginnen met de inrichting van z'n gloednieuw ziekenhuis in het centrum van Antwerpen: ZNA Cadix. Het hoogtechnologische ziekenhuis is opgeleverd, maar opent pas over een jaar de deuren. Er zullen 1.200 mensen werken, om 200.000 patiënten per jaar te helpen.