Tegen eind dit jaar kan het zijn dat u een elektrische wagen op de baan ziet rijden die aangedreven wordt met zonne-energie. Het is een ontwikkeling van de Nederlandse scale-up Lightyear. Op zonne-energie kan de Lightyear Zero tot 70 kilometer per dag rijden maar mits extra laden is de maximum actieradius meer dan 600 kilometer. Is dit de nieuwe doorbraak in duurzame mobiliteit?