Almaar meer 45-plussers worden aangetrokken door een job in de zorg. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta. Van de instromers in de zorgsector was dit jaar 27 procent ouder dan 45, fors meer dan de voorbije jaren. Volgens Acerta is de coronacrisis daarvoor zeker een impuls geweest.